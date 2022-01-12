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Giriş Tarihi: 12.1.2022 13:42 Son Güncelleme: 12.1.2022 13:58

Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü!

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14 buçuk kilometre yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yarın “Zigana Tüneli Işık Görme” töreni gerçekleştirecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve yapımına devam edilen dev proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi tamamlandı.

500 personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel tamamlandığında Trabzon Gümüşhane arası araçla 1 buçuk saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek. Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak.

3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak. Kazısı tamamlanan yerlerde nihai beton kaplama imalatları da devam ederken, bu kaplamalarda da yaklaşık yüzde 80 seviyesine gelindi. Tünelin 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Ulaştırma ve Alt yapı bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 13 Ocak 2022 (yarın) tünel girişine kurulacak platform ile "Zigana tüneli ışık görme "töreni gerçekleştirecek.

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Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü!
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