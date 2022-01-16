Yeni Zonguldak-Kilimli yolu açılıyor! Yolculuk süresi 30 dakikan 5 dakikaya düşücek: Açılışa günler kaldı...





'SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK'



Bakan Karaismailoğlu, Kilimli'nin ulaşım açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Projenin tamamlanması ile hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalması ile de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak proje ile güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon TL tasarruf sağlanacak" ifadesini kullandı.



Karaismailoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını belirtti.