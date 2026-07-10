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Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:49

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastane satışta! TMSF'den ihale kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Hastane kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olayı olarak bilinen soruşturmada yer almıştı.

AA
Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastane satışta! TMSF’den ihale kararı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDEL 546,5 MİLYON LİRA

İhale ilanına göre, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 546 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 54 milyon 650 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

TEKLİFLER 28 TEMMUZ'A KADAR ALINACAK

İhaleye katılacak yatırımcıların tekliflerini, 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve imzalı zarf içinde TMSF'ye teslim etmeleri gerekiyor. İhalenin açık artırma bölümü ise 29 Temmuz saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki hizmet binasında yapılacak.

Öte yandan satışa çıkarılan Birinci Hastanesi, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında kayyum atanan sağlık kuruluşları arasında yer alıyordu. Hastanenin yönetimi, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda TMSF'ye devredilmişti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU #RESMİ GAZETE #YENİDOĞAN ÇETESİ

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Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastane satışta! TMSF'den ihale kararı
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