Yenilenebilir enerjide 2.400 megavatlık yeni yatırım hamlesi! 21 YEKA yarışması için düğmeye basıldı

PROJELER BİRÇOK İLİ KAPSAYACAK

Yeni YEKA projelerinin Ankara, Diyarbakır, Balıkesir ve Mardin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirileceğini belirten Bayraktar, bu yatırımların enerji dönüşümünü hızlandıracağını ifade etti.

2035 HEDEFİ: 120 BİN MEGAVAT

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

YEKA modeliyle yatırım, yerli üretim ve teknoloji ekosisteminin güçlendirilmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, yarışmaların ülke, sektör ve yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör