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Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:08

Yenilenebilir enerjide 2.400 megavatlık yeni yatırım hamlesi! 21 YEKA yarışması için düğmeye basıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplam 2 bin 400 megavat kapasiteyi kapsayan YEKA 2026 yarışmalarına ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Yarışmalar kapsamında 7 rüzgar ve 14 güneş enerjisi projesi yatırımcılarla buluşacak.

DHA Ekonomi
Yenilenebilir enerjide 2.400 megavatlık yeni yatırım hamlesi! 21 YEKA yarışması için düğmeye basıldı
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Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YEKA 2026 yarışmaları kapsamında toplam 2 bin 400 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yatırımcılara açılacağını duyurdu.

2 BİN 400 MEGAVATLIK YEKA YARIŞMALARI BAŞLADI

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YEKA 2026 Yarışmalarına ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Yeni program kapsamında toplam 2 bin 400 megavat kapasite için yarışmalar düzenlenecek.

Bunların bin 500 megavatı 7 rüzgar enerjisi, 900 megavatı ise 14 güneş enerjisi projesinden oluşacak.

"SEKTÖRE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAĞIZ"

Bayraktar, yeni yarışmalarla yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. Bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar ve 900 megavat kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız."

PROJELER BİRÇOK İLİ KAPSAYACAK

Yeni YEKA projelerinin Ankara, Diyarbakır, Balıkesir ve Mardin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirileceğini belirten Bayraktar, bu yatırımların enerji dönüşümünü hızlandıracağını ifade etti.

2035 HEDEFİ: 120 BİN MEGAVAT

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

YEKA modeliyle yatırım, yerli üretim ve teknoloji ekosisteminin güçlendirilmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, yarışmaların ülke, sektör ve yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #RESMİ GAZETE #YENİLENEBİLİR ENERJİ

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