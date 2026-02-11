Yenilenebilir enerjide ’süper izin’ yükselişi! 23 proje şebekeye 208 megavatlık güç vermeye başladı

"DEPOLAMA SİSTEMLERİ ŞEBEKENİN FREKANS SİGORTASI OLACAK"

Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte şebeke güvenliğinin daha kritik hale geldiğini dile getiren Yılmaz, akıllı, esnek ve dayanıklı bir şebeke yapısının artık zorunluluk olduğunu söyledi. Depolama teknolojilerinin bu noktada devreye girdiğini belirten Yılmaz, "Bu sistemler yalnızca enerjinin depolandığı yapılar değil, aynı zamanda şebekemizin 'frekans sigortası' ve dengeleme mekanizmasının en stratejik unsurlarından biri olma adayıdır. Depolamalı RES ve GES'leri baz yük santralleri gibi güvenilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2022'de yapılan kanun değişikliği sonrası yaklaşık 33 gigavat kurulu güce sahip depolamalı RES-GES projeleri için kapasite tahsis edildiğini hatırlatan Yılmaz, depolamalı projelerin ve müstakil depolama tesislerinin devreye alınmasıyla 2035'te yaklaşık 35 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşılabileceğini kaydetti.