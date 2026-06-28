Yenilenebilir enerjinin payı % 72.3’e çıktı

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'de mayısta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 72.3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, mayısta güneş ve rüzgâr santralleri, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.