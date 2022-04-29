Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar Türk Telekom’da

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, avantajlı ve çok çeşitli cihaz tekliflerine bir yenisini ekleyerek, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları, mağazalarında müşterileri ile buluşturmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında, güvenilir ve tüm aşamaları kayıt altında olan bir süreç işleterek, yenileme işlemine tabi tutulan ürünlerde önceki kullanıcıya ait tüm bilgileri geri döndürülemez şekilde yok ederek veri güvenliği sağlıyor.

Yenilenmiş akıllı cihaz kategorisinde satılacak ürünler, Türk Telekom mağazalarında 'yeni gibi' ve 'çok iyi' olarak kategorize ediliyor. Çok çeşitli modellerle satışa açılan portföy, ilerleyen tarihlerde yeni marka ve modellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilecek. 1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sunulacak ürünlerde herhangi bir arıza yaşanması durumunda ise müşteriler, ürünü satın aldıkları mağazaya veya yenileme merkezine başvurabilecekler.

5 BİN TL'Yİ AŞAN YENİLENMİŞ AKILLI TELEFONLARDA 6 TAKSİT FIRSATI VE YÜZDE 1 KDV AVANTAJI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Ticaret Bakanlığı'nın; cari açığın düşürülmesi, nitelikli, çevreci, güvenilir ve garantili yenilenmiş akıllı telefon arzının desteklenmesi ile tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu projesi, sektör için büyük bir kazanım. Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor." dedi.