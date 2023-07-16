Yerinde Dönüşüm için başvurular başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, bugün e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Proje kapsamında bilgi almak için yapılan "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" de bugün açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" dedi. Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.Proje kapsamında kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara desteklerin olduğunu aktaran Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yerınde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağına işaret eden Özhaseki, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz" bilgisini verdi.