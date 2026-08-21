Yerli elektrikli tren Avrupa yolcusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000'in Avrupa Birliği (AB) sertifikasyon sürecini tamamladığını bildirerek, "Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk" bilgisini verdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu.

BELGELENDİ

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve millî lokomotifimiz E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık. Üretim tesisimizde ve E5000'in saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından, lokomotifimizin TSI belgesini Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk. Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki kabiliyetlerini büyütmeye, yerli ve millî üretim gücümüzü dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör