Yerli füze SİPER son testini başarıyla tamamladı

Çalışmalarda son aşamalara gelinen SİPER'in sahaya inmeden önceki uzun menzilde gerçekleştirilen son testinde hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Türk semalarının koruyucusu SİPER sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu. Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiperane çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.