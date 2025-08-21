Yerli gazda hedef 16 milyon hane

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi, 5 yıl önce 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'de gerçekleştirildi. Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9.5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi. Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Bu aşamada Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi, ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

İKİNCİ YÜZER PLATFORM

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin de 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" açıklamasını yaptı.

FATURALARA 900 MİLYAR TL DESTEK

KARADEİIZ'DE bugüne kadar toplam 758 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşti. Yapılan keşiflerin bugünkü piyasa rakamlarına göre ekonomik büyüklüğü 320 milyar doları bulurken, Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu. Devlet bu yıl doğal gaz ve elektrik faturalarına 293 milyar liralık destek sağladı. Elektrik ve doğal gaz faturalarına son 2 yılda sağlanan destek ise 900 milyar lirayı geçti.