Yerli gazdan ekonomiye dev katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri ekonomiye de can suyu oluyor. Keşfin gerçekleştiği günden bu yana yaklaşık 5 milyar metreküp doğalgaz üretilirken, 1.5 milyar dolar (64 milyar TL) ekonomiye kazandırılmış oldu. Karadeniz gazı ilk kez 2023 Eylül ayında sisteme verilmeye başlandı. 2023 yılsonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp yerli gaz üretilirken, bu yıl ise yaklaşık 3 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar toplamda 5 milyar metreküp doğalgaz üretilmiş oldu.

235 MİLYAR $ REZERV

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküpten 5 milyar metreküpü ekonomiye kazandırıldı. Uluslararası spot piyasada mevcutta bin metreküp doğalgazın bedeli 300 dolar olarak hesaplandığında bugüne kadar yaklaşık 64 milyar TL'ye denk gelen 1.5 milyar dolarlık üretim yapılmış oldu. Toplam rezervin şu an spot piyasadaki değeri ise 235 milyar dolara ulaşıyor. Bugün gelinen nokta itibarıyla üretimde birinci faz tamamlanırken günlük 9.5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz-2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak.

YURTDIŞINDA PETROL VE DOĞALGAZ ARANACAK

Türkiye bugün 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gem-i siyle dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında Somali'de ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, Pakistan ile de 2 kara ve 3 deniz sahasında petrol ve doğal gaz aranmasına yönelik anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bayraktar, "Petrol ve doğalgaz arama ve üretim alanında Libya, Irak, Umman, Kazakistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, ve Nijer ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.