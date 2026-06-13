Yerli lokomotif Afrika pazarına açılıyor! Uraloğlu: Türk mühendisliğinin başarısı kıtaları aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen "DE 10000 Manevra Lokomotifi"nin Tanzanya'ya ihraç edileceğini yazılı açıklamayla duyurdu.
YERLİ LOKOMOTİF TANZANYA YOLCUSU
Uraloğlu, Türkiye'nin artık kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Türk mühendisliğiyle üretilen araçların yurt dışında tercih edilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu da vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.
TÜRASAŞ'IN ÜRETİM GÜCÜ AFRİKA'YA ULAŞTI
Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olduğunu belirterek, üretim kapasitesinin artık kıtaları aştığını ve Afrika'ya ulaştığını ifade etti.
İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotif "DE 10000"in Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vereceğini söyleyen Uraloğlu, "Bu ihracat, yerli ve milli demir yolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir." şeklinde konuştu.
YERLİ ÖZGÜN MOTOR LOKOMOTİFTE KULLANILDI
Bakan Uraloğlu, lokomotifte TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen "Özgün Motor"un kullanıldığını açıkladı.
1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olma özelliğini taşıyan Özgün Motor'un, bu ihracatla birlikte ilk kez uluslararası pazara açılacağını belirten Uraloğlu, "Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik, bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu ayrıca motorun ticarileşme aşamasına ulaştığını ve demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün haline geldiğini kaydetti.