Yerli lokomotif Afrika pazarına açılıyor! Uraloğlu: Türk mühendisliğinin başarısı kıtaları aştı

Bakan Uraloğlu, Türk mühendisliğiyle üretilen araçların yurt dışında tercih edilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu da vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

TÜRASAŞ'IN ÜRETİM GÜCÜ AFRİKA'YA ULAŞTI

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olduğunu belirterek, üretim kapasitesinin artık kıtaları aştığını ve Afrika'ya ulaştığını ifade etti.

İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotif "DE 10000"in Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vereceğini söyleyen Uraloğlu, "Bu ihracat, yerli ve milli demir yolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

YERLİ ÖZGÜN MOTOR LOKOMOTİFTE KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, lokomotifte TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen "Özgün Motor"un kullanıldığını açıkladı.

1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olma özelliğini taşıyan Özgün Motor'un, bu ihracatla birlikte ilk kez uluslararası pazara açılacağını belirten Uraloğlu, "Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik, bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca motorun ticarileşme aşamasına ulaştığını ve demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün haline geldiğini kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör