Yerli lokomotif dünya pazarında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen DE 10000 Manevra Lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini gururla duyuruyoruz. İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifimiz DE 10000 Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek. Bu ihracat, yerli ve milli demiryolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir."

TÜBİTAK İLE İŞBİRLİĞİ

Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ-TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 hp üzeri ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un Tanzanya'ya ihraç edilecek lokomotifte kullanıldığını kaydetti.