Yerli lokomotif ilk ihracatını yaptı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000, Afrika
'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde yüzde 90 yerlilik oranıyla üretilen lokomotifin Tanzanya'ya gönderildiğini açıkladı. Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotif, yükleme işlemlerinin ardından gemiyle Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) sürecek yolculuğun ardından lokomotif, Darüsselam Limanı'na ulaşarak Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vermeye başlayacak.
Lokomotifte, TÜBİTAK ve TÜRASAŞ iş birliğiyle geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor kullanıldı. Tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazara ihraç edilmiş oldu.