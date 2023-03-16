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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Yerli otoda sipariş başladı

Yerli otoda sipariş başladı
Türkiye'nin hayali yerli otomobil Togg'da ön sipariş süreci başladı. Yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi. 27 Mart'a kadar App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor. 28 Mart'taki dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılmıştı. Araçların teslimi ise temmuz ayında başlayacak.
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Yerli otoda sipariş başladı
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