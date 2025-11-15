Yerli plakaya gümrük kolaylığı

Türkiye'de tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin trafik sicil kayıtlarının anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına ilişkin düzenleme 18 Kasım'dan itibaren tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak. Böylece sınır kapılarındaki işlemler hızlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafik sicil verilerinin anlık aktarımıyla yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın tüm sınır kapılarına yaygınlaştırılacağı bildirildi. Yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımının devreye alınacağı vurgulanan açıklamada, "Ülkemizde tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Bakanlık sistemlerine aktarılmasına yönelik düzenleme, 18 Kasım itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlayacak" denildi.Açıklamada, bu taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle bekleme sürelerinde artış yaşanabildiğine dikkat çekildi. Bilgilerin artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı Bakanlık sistemlerine aktarılacağı belirtilen açıklamada, tescil işlemlerinde harcanan sürenin azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışının hızlanacağı kaydedildi.