Yerli rüzgâr türbini geliyor

Kalyon Holding, güneş enerjisinde yerli panel üretiminden sonra rüzgâr türbinleri için de kolları sıvadı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, rüzgâr türbinlerini yerli olarak üretmek amacıyla Aselsan ile ön anlaşma yaptıklarını belirterek, "Yüzde 70 yerlilikle rüzgâr türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz" dedi. Kalyoncu, güneş paneli üretiminde yakaladıkları yüksek standart ve kaliteyi rüzgâr türbinleri için de hedeflediklerini söyledi.Güneş panelinde yüzde 85 yerlilikle panel üretildiğini ifade eden Kalyoncu, 'Rüzgârda da bunu başarabilir miyiz, diye çok uğraştık. Almanlar, Çinliler, Siemens ile görüştük. En son Aselsan ile birlikte üretmeye karar verdik" diye konuştu. Tüm ekipmanların Türkiye'de yapılacağını anlatan Kalyoncu, "Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. Aselsan ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız" dedi.Türbın kapasitesinin 5 megavatın üzerinde olacağını söyleyen Kalyoncu, fabrika için seçilen şehirlerde rüzgâr ekipman üretimi için altyapı olanaklarının gelişmiş olduğuna işaret ederek, şunları anlattı: "Ankara şanzıman üretimi, İstanbul ve İzmir diğer parçaların üretimi açısından öne çıkan şehirler. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) rüzgar ihalesinin tamamlanmasına 4 yıl var ancak biz 2 yılda türbini kuracağız. Türbinlerimizi YEKA kapsamında 1.000 megavat kurulu güce sahip santrallerde kullanacağız."