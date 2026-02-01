Yerli savunmada 2026 seferberliği

Son 20 yılda başarı destanı yazan savunma sanayi sektöründe 2026 yılında da gurur veren gelişmeler yaşanacak. 750'den fazla firmanın emek verdiği KAAN'ın seri üretim sözleşmesi imzalanacak. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağının ilk teslimatını gerçekleştirilecek. HÜRKUŞ'un teslimatlarına başlanacak. Gemiden kalkış- iniş kabiliyetine sahip TB3 SİHA'ların ilk teslimatı yapılacak. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile vakıf ve şirketlerin genel müdürleri ninkatılımıyla 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 yılı savunma sanayii planlamasının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

KAAN SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

Görgün, burada sektörün 2026 hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Havacılıkta 2026 hem platform hem motor hem de insansız sistemlerde kritik bir eşik olacak. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağının ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. KAAN seri üretim sözleşmesini imzalayacağız. Gemiden kalkış-iniş kabiliyetine sahip TB3 SİHA'ların ilk teslimatını yapacağız. Yapay zekâ destekli artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip TB2T-AI SİHA'ların ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. GÖKBEY helikopterine TS1400 turboşaft motorunu entegre ederek platform üzeri yer testlerini yapacağız. HÜRKUŞ teslimatlarını başlatacağız. MMU Özgün Motor Geliştirme Projesinde PDR sürecini tamamlayıp CDR sözleşmesini imzalayacağız. Hava savunma ve füze sistemleri projeleri kapsamında yüksek adetli teslimatlar gerçekleştireceğiz. AKYA torpidosunun seri üretim sürecini başlatacağız. Denizaltılarımıza ATMACA Silah Sistemi yeteneği kazandıracağız."

10 ALTAY TESLİM

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında 2026'da 10 adet ALTAY tankını üretip Kara Kuvvetlerine teslim edeceklerinin bilgisini paylaşan Görgün, "Farklı konfigürasyonlarda 15 adet Orta Sınıf İnsansız Kara Aracını envantere kazandıracak; seri üretim projelerini başlatacağız. Deniz kuvvetlerimiz için; TCG Muratreis denizaltısını envantere katacak, TCG 18 Mart denizaltısının modernizasyonunu tamamlayacağız. Yerli füze, radar ve sensörlere sahip 6'ncı MİLGEM gemimiz TCG İzmir'in teslimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



BAYKAR, DÜNYA SİHA PAZARININ RAKİPSİZ LİDERİ

BAYKAR, 2025 yılında gerçekleştirdiği 2.2 milyar dolarlık ihracatla dünya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracat pazarındaki liderliğini korudu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, geride kalan 3 yılda dünya pazarında lider olan Baykar, geçtiğimiz yıl ulaştığı ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Küresel ölçekte başarıyla anılan hava platformları geliştiren Baykar, aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının da lokomotifi oldu. Geçen yıl toplamda 2.5 milyar dolarlık gelir elde eden Baykar, bunun yüzde 88'ini ihracattan sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda açıklanan verilere göre, Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan Baykar, insansız hava aracı ihracatında ise açık arayla zirvedeki yerini korudu.