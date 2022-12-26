Yerli teknoloji geliştiren KOBİ’ye 2 milyon TL

KOSGEB 2019 yılından bu yana desteklediği İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısının kapsamını genişletti. İlgili çağrıda 3 konuda destek verilecek. KOBİ'ler, 11 Ocak 2023'e kadar açık olan çağrılara başvurabilecek. Bu sene yerli teknolojilere önem verildiğini belirten Vizyon Destek Kurucusu Hakan Kotan, desteklerle ilgili şu bilgileri verdi: "Akıllı dijital teknolojileri yerli imkânlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'lere yönelik olarak destek verilecek. Ayrıca Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. KOBİ'lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin artırılması hedeflenerek makineteçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak."Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ'lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin artırılması hedeflendi. Bu çağrı kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1.5 milyon üst limitli desteği, 200 bini geri ödemesiz, 1 milyon 300 bini geri ödemeli olarak kullanabilecek. Yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı; 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler ile kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 Ocak 2023 saat 23:59'a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 2023'te sonuçlandırılacak.KOSGEB, İmalat Sanayinde Dijitalleşme temasıyla ilk olarak 2019 yılında çıktığı çağrıda, 258 projeye 72 milyon, 2020 yılında 396 projeye 158 milyon, 2021'de de 281 projeye için 116 milyon liralık destek ödemesi yaptı. Böylece KOSGEB toplamda 935 projeye 346 milyon liralık ödeme yapmış oldu.