Yerli tohumda türkiye atağa kalktı

Türkiye'nin 2028'e kadarki tarım ve hayvancılık yol haritası üzerine çalıştıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlamasıyla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuatların oluştuğunu belirtti. Yumaklı, şu mesajları verdi:Geçen sene devlet tarım sektörüne yaklaşık 64 milyar liralık kaynak aktardı. Bu yıl ise aktarılacak rakam 91.5 milyar olacak. Kaynakların doğru yerlere gitmesi gerekiyor. 25-30 sene sonranın taşlarını şimdiden döşememiz gerekir. İklim değişikliği hayatın her anını etkileyecek ama tarımı daha çok etkileyecek. Tarım demek, gıda demek, gıda güvenliği demek. Hem mevcudu korumanız gerekir hem artırmanız gerekir. Bunu da planlı bir şekilde yapmanız gerekir.Tohum tartışmasının da artık gündemden çıkması gerekiyor. Yüzde 90'ı yerli olan binin üzerinde firmamız var. Bunlar Ar-Ge yapıyorlar. Dünyaya tohum satmaya başladılar. Acaba dünya bize tohum vermezse aç kalır mıyız? Hiçbir şey olmaz. Endişemiz yok. Girişimcilerimiz inanılmaz. Kurumlarımız da öyle.TAGEM üretiyor, bir ürün geliştiriyor. TAGEM çalışmalarını yaptıktan sonra TİGEM devreye giriyor. TİGEM o büyük alanlarda bunların deneme üretimlerini yaptıktan sonra iyi sonuç aldıysa bunları çoğaltıyor ve piyasaya veriyor. Çiftçilerimize veriyor. Sıfırdan başlasak bile TİGEM yeniden hayatı başlatabilecek donanıma sahip.Antalya'da bir firmamız, 6 sene sonra üretime girecek olan ürünü bugünden çalışıyor ve o süreyi bir metot değişikliğiyle 2 seneye kadar indirmişler. Sebzenin yüzde 90'ının tohumunu üretiyoruz. Sadece kışlık sebzelerin yüzde 10'u kaldı. Global dünyada artık sen sadece satacaksın, hiç almayacaksın diye bir şey yok. Rekabet çok sert. Türkiye, artık tohumcu ülke olarak kabul ediliyor. Rekabetçi bir yapımız var.Türkiye gibi geniş bir yelpazede üretim yapan bir ülkenin, stratejik ürünlerden başlayarak planlama yapması gerekiyor. Sistem oturdukça bu halka genişletilecek ve yeni ürünler bunların içerisine dahil olacak. İlk etapta hububat ve yağlı tohumlar olacak. Hayvansal üretimin ise tamamı olacak. Bizim sübvansiyonlu krediler, TKDK destekleri, bizim desteklerimiz, o yapıları hep bu üretim planlamasını destekler nitelikte olacak. Türkiye'nin tamamında başlayacak. Pilot il uygulaması olmayacak. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Ağustos ayının sonu itibarıyla her şey bitmiş olacak. Çünkü eylülden itibaren bu bahsettiğimiz ürünlerde sistem uygulanmaya başlayacak.