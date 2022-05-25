Yerli türbin tasarımı tamam

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerlileşme hamlelerini daha da artıracak ilk yerli türbinin tasarımlarının tamamlandığını, yakında üretime geçileceğini müjdeledi. Yerli ve milli jeneratör konusunda seri üretime geçileceğini de açıklayan Dönmez, ilk yerli jeneratör ve türbinin Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde kurulacağını söyledi.'Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı'nda konuşan Dönmez, 2021'de meteorolojik dengesizlikler ve enerji piyasalarındaki sert dalgalanmaların fosil yakıtlara olan talebi artırdığını belirterek, "Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş enerji piyasalarının ateşini daha da artırdı. Bu dönemde kömür emisyonları en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de kömürden elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19, Avrupa Birliği'nde yüzde 12 artış gösterdi" dedi. EÜAŞ'ın yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza attığına işaret eden Bakan Dönmez, santrallerin kontrol sistemlerini daha önce Elektrik Otomasyon Sistemi (EOS) projesiyle yerlileştirdiklerini hatırlatarak, "2022'de 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan HES de bunlardan biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.