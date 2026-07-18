Yerli ve milli elektrikli tren İstanbul-Edirne hattında! Bakan Uraloğlu ilk seferin tarihini açıkladı

20 YILLIK HATTA YENİ DÖNEM

Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini hatırlatan Uraloğlu, artık bu güzergahta tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin kullanılacağını belirtti.

Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.