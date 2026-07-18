Yerli ve milli elektrikli tren İstanbul-Edirne hattında! Bakan Uraloğlu ilk seferin tarihini açıkladı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setleri yeni bir hatta daha hizmet vermeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 Temmuz itibarıyla Milli Elektrikli Tren Setlerinin Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda seferlere başlayacağını duyurdu.
Böylece milli trenler, ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcu taşımacılığı yapacak.
uzunköprü-halkalı hattında yerli ve milli dönem başlıyor
20 YILLIK HATTA YENİ DÖNEM
Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini hatırlatan Uraloğlu, artık bu güzergahta tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin kullanılacağını belirtti.
Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
324 YOLCU KAPASİTESİ, 160 KİLOMETRE HIZ
Milli Elektrikli Tren Setleri, 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.
Saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolcuların daha modern, güvenli ve konforlu bir yolculuk yapacağını belirten Uraloğlu, yeni trenlerin Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşımını kolaylaştıracağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, bu yatırımla birlikte bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin de önemli ölçüde artacağını ifade etti.
2,6 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI
2023 yılında hizmete alınan Milli Elektrikli Tren Setleri bugüne kadar önemli bir kullanım performansına ulaştı.
Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, milli trenler hizmete başladığı günden bu yana 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Bu süreçte 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol kat eden trenler, 2 milyon 634 bin 363 yolcuya hizmet verdi.