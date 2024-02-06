Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları 2.6 trilyon liraya çıktı

Halka arzda rekorların kırıldığı 2023'te yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları 2.6 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2023'te önceki yıla göre yüzde 57 artarak 22.6 trilyon lirayı aştı. Yerli yatırımcıların 2022'de 1 trilyon 836 milyar lira olan pay senedi varlıkları yüzde 41.6 artarak 2023 sonunda 2.6 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 437 milyar lirasını bireysel yatırımcılar, 742.5 milyar lirasını tüzel kişiler, 419.6 milyar lirasını ise kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları ise yüzde 60 artarak 25 trilyon 182 milyar liraya ulaştı.Yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları yüzde 83.7 artışla 8 trilyon 506 milyar liraya çıktı. 2021'de yüzde 23.5, 2022'de ise yüzde 32.1 olan TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı, geçen yıl yüzde 37.6'ya yükseldi. Döviz tevduatın varlıklar içerisindeki payı ise 2021'de yüzde 399.66, 2022'de yüzde 24.87 iken, 2023 yılında yüzde 22.90'a geriledi. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 44.3 artarak 5 trilyon 179 milyar lira oldu. Özel sektör borçlanma araçları varlıkları yüzde 38.4 artışla 231.3 milyar liraya, devlet iç borçlanma senedi varlıkları yüzde 33.3 yükselişle 4 trilyon 90 milyar liraya ulaştı. Verilere göre, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 2023 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 94 artarak 2 trilyon 574 milyar lira oldu.Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış devlet iç borçlanma araçlarının ardından faizlerdeki artışın etkisiyle TL mevduatlarda yaşandı. Yabancı yatırımcıların TL mevduatları yüzde 159 artarak 289.2 milyar liraya, döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları ise yüzde 49.6 artarak 625.2 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri varlıkları ise yüzde 232.6 artarak 77.5 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 104.7 yükselişle 1 trilyon 556 milyar lirayı aştı. Buradaki büyüme enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda düşüşe geçen yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, seçimler sonrası uygulanan para politikasının da etkisiyle geçen yıl yeniden artışa geçerek yüzde 37.4 oldu.HALKA arzlar ve getiri arayışıyla yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi 2023'te rekor düzeyde arttı. Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı bir yılda 3 milyon 860 bin (yüzde 102) artarak 2023 sonu itibarıyla 7 milyon 644 bine çıktı. Önceki yıl sonunda 3 milyon kişiyi bulan pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan (aktif) hesap sayısı ise 2023 Kasım'da 7 milyon 172 bine yükseldi.Yerliyatırımcı sayısındaki rekor artışa paralel olarak şirketlerin halka arzlara ilgisi de güçlü şekilde devam etti. Geçen yıl 54 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Söz konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 79.3 milyar lira oldu. Bu halka arzlarla birlikte 2023 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'a kote şirket sayısı 539'a çıktı. Halka açık şirketlerin piyasa değeri yüzde 62 artarak 10 trilyon 43 milyar lirayı aştı.