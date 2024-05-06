Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü 3.5 trilyona ulaştı

Enflasyonla mücadele ve ekonomik programın uygulamasına yönelik kararlılık mesajları, hızlı yabancının girişi ve not artırımlarının devam edeceği beklentisi, Borsa İstanbul'a rekor üstüne rekor kırdırıyor. 10 bin puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşan Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 37.56, son 1 yılda ise yüzde 120 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumuna geldi. Borsa İstanbul'daki yükseliş getiri arayışındaki yatırımcının ilgisini perçinlerken, yoğun bir talep gören halka arz edilen hisselerdeki yükselişle birlikte yerlilerin hisse senedi portföyü de tarihi zirveyi çıktı.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre (MKK), Borsa İstanbul'da yatırımcıların hisse senedi portföyünün büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 5 trilyon 714 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü 3 trilyon 508 milyar lira olurken, yabancıların portföyü ise 2 trilyon 206 milyar lira oldu. Yerlilerin hisse senedi portföyünün büyüklüğü yılın ilk 4 ayında 908.2 milyar TL, son 1 yılda ise 1.9 trilyon lira arttı. MKK verilerine göre 2023'ün nisan ayında 4 milyon 738 bin olan yerli yatırımcı sayısı da 2024'ün aynı döneminde 8 milyon 167 bine çıktı.Yerli yatırımcıların 1 milyon 175 bini 30-34 yaş aralığında, 1 milyon 124 bini 35-39 yaş aralığında, 1 milyon 94 bini 25-29 yaş aralığında, 1 milyon 56 bini ise 40-44 yaş aralığında bulunuyor. Borsada en büyük portföye sahip yaş grubunu 298.7 milyar lira ile 55-59 yaş aralığı oluşturdu. İkinci sıradaki 50-54 yaş aralığının portföyü 277.3 milyar lira, üçüncü sıradaki 55-59 yaş aralığının portföy büyüklüğü ise 228.7 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyünün 2.5 trilyon liralık kısmı, portföy büyüklüğü 10 milyon liranın üzerinde bulunan 18 bin 501 yatırımcının hesabında bulunuyor. Portföyü 1001.-5000 TL arasında olan 2 milyon 85 bin yatırımcının ise 4.8 milyar liralık payı bulunuyor.Son dönemde artan yabancı ilgisi, hisse senedi portföylerine de yansıdı. Yabancının 2.2 trilyonu geçen hisse portföyünde 2023 sonundan bu yana yaşanan artış yüzde 41.7, son 1 yılda yaşanan artış ise yüzde 245 oldu. 2023 yılının nisan ayında 19 bin 576 olan yabancı yatırımcı sayısı, bu yılın aynı döneminde 30 bin 996'ya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 15 Mart-26 nisan 2024 tarihleri arasındaki 6 haftalık dönemde yabancı yatırımcılar 920.4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisinin artmasında son 3 yıldır hızlanan halka arzlar etkili oluyor. 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar liralık halka arzına 131.4 milyar liralık talep gelirken, 2022'de 40 şirketin 19.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına gelen talep 123.3 milyar lira oldu. 2023'te ise 54 şirket 79.3 milyar lira büyüklüğünde halka arz yaptı. Bu halka arzlara ise 540.7 milyar lira ile rekor talep geldi. Borsa İstanbul'da bu yıl da şu ana kadar 12 şirketin halka arzı tamamlandı. Halka arz büyüklüğü 31.5 milyar lira olurken, gelen talep ise 115 milyar liraya ulaştı.Borsa İstanbul'da bu haftada iki şirketin halka arzında talep toplanacak. Altınay Savunma'nın halka arzında 8-9 ve 10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Şirket artırılan sermayesinin yüzde 25'ini oluşturan, 58.8 milyon adet hisseyi 32 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 882 milyon lira olacak. Koç Metalürji ise sermayesinin yüzde 27.5'ini oluşturan 125 milyon adet hisse için 9-10 Mayıs'ta talep toplayacak. Hisse fiyatının 20.50 lira olarak belirlendiği halka arzın büyüklüğü 2 milyar 562 milyon lira olacak.