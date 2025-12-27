Yeşil dönüşümün yol haritası Turkuvaz’da çizidi

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde duzenlenen ve Turkiye'nin surdurulebilirlik gundeminde onemli bir buluşma noktası haline gelen III. Surdurulebilir Yuzyıl Zirvesi, iş dunyası, kamu, yerel yonetimler ve sivil toplum temsilcilerini abir araya getirdi. "Yerelden Kuresele Yeşil Kalkınma Modeli: Ureten ve Donuşen Şehirler" ozel oturumunda konuşan Gaziantep Buyukşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, havayı kirleten en buyuk unsurlardan birinin ulaşım olduğunu belirtti. Eski ve yuksek emisyonlu aracları sistemden cıkardıklarını soyleyen Şahin, "CNG'li otobuslere gectik, elektrikli otobusleri devreye aldık. Şimdi hidrojenli otobusleri konuşuyoruz" dedi.
İŞ DÜNYASININ ROLÜ BÜYÜK
UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dorduncu ise iklim krizi, jeopolitik gerilimler, ekonomik kırılganlıklar ve teknolojik sıcramaların aynı anda yaşandığı gunumuzde, iş dunyasının rolunun daha belirleyici hale geldiğini soyledi. Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, surdurulebilirliğin ekonomi, toplumsal donuşum ve rekabet gucuyle doğrudan ilişkili butuncul bir kalkınma alanı olduğuna dikkat cekti. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Gunsel'in moderatorluğunde gercekleşen Turkiye'nin Yeşil Donuşum Yol Haritası oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar: "Yeşil donuşum, Turkiye'nin kuresel rekabet gucunu belirleyecek" dedi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Ozturk de ajansın cevre politikalarının sahadaki uygulayıcı gucu olarak yuruttuğu projelere değindi. Awen For Us Kurucusu ve Sosyal Fayda Danışmanı Aylin Lole, Future Bright Research Genel Muduru Karolin Kuyumcu ile tuketici davranışlarının nasıl donuştuğunu konuştu.
GÜÇLÜ YÖNETİŞİM ANLAYIŞI
InBusiness Dergisi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hulya Guler'in moderatorluğunde gercekleşen "Yonetişim ve Finansal Sorumlulukta Etki Yaratmak" oturumunda, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Secil Yıldız, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ile Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Avcı bir araya geldi. Oturumda, guclu yonetişim anlayışı ve finansal sorumluluğun surdurulebilir buyume, yatırım kararları ve kurumsal guven yaratmadaki belirleyici rolu ele alındı. Marmara Üniversitesi, STKAM Direktörü ve Sürdürülebilir Üniversite İç Denetim Birimi Danışmanı Prof. Dr. Esra Yüksel Acı'nın moderatorluğunde, Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Tinsel ve Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Ticaret Uzmanı Ekrem Ozan Bahceci "Uretimin ve Ticaretin Donuşumu" oturumunda bir araya geldi.
AMACIMIZ FARKINDALIK EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK
ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy da "Atma! Amacımız, yaşadığımız çevreye saygıyı günlük hayatın doğal bir parçası hâline getirmek ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymak. Hedefimiz yalnızca sokakları temiz tutmak değil; bireylerin, kurumların ve yerel yönetimlerin birlikte hareket ettiği güçlü bir farkındalık ekosistemi oluşturmak" dedi.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
HALKBANK, Rams, Türk Telekom, Ziraat Bankası platin sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Cengiz Holding, Türk Hava Yolları, Vakıf Leasing gold sponsorluğunda, Duja Hotels, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Getir destek sponsorluğunda düzenlenen zirvenin yaka sponsoru ise Trendyol oldu.