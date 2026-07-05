Yeşil Finans için 45 eylem planı belirlendi

Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nın devreye alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2026-2029 dönemini kapsayan çalışmanın, Türkiye'de yeşil finansta bütüncül bir çerçevenin oluşturulması ve ülkenin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak için hazırlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında strateji ile Türkiye'nin yeşil finansman ekosisteminin güçlendirilmesi, finansal piyasaların iklim risklerine uyum kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlandığı ifade edildi.

11 HEDEF OLUŞTURULDU

Belgeye göre bu doğrultuda 3 temel amaç ve buna bağlı olarak 11 hedef ve 45 eylem belirlendi. 2026'da Türkiye Yeşil Taksonomi çalışmalarının tamamlanması, sigorta şirketlerinin yeşil varlıklara yatırım yapmasını teşvik edecek gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, güvence denetimi standardı sistemi uygulamasının güçlendirilmesi, finansal raporlamaya ve sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin kamu kurumlarının düzenlemeleri arasında uyumu sağlayacak ve şirketlerin kullanacağı ortak bir raporlama şablonunun yayımlanması hedefleniyor. Devlet katkısı fonları ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) standart fonlarının portföylerinde sürdürülebilirlik temalı fonların oranının artırılması, sosyal ve sürdürülebilirlik temalı sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin mevzuat altyapısının uygulamaya alınması, sigorta şirketlerinin emisyon azaltımı taahhütleri kapsamında bir sigortalama/garantileme mekanizmasının geliştirilmesi amaçlanıyor.