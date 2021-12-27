Yeşil finansın yol haritası belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK
), "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" kapsamında bankalar için yeşil finans yol haritasını belirledi. Kurulun, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" kapsamında hazırladığı "2022-2025 Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı" BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben
, öncelikle sürdürülebilir bankacılık altyapısının kurulmasına odaklanıldığını, uluslararası standart ve uygulamalar çerçevesinde bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerinde esas alacakları usul ve esaslara ilişkin yaklaşımlara yer verildiğini söyledi. Akben, "Atılacak adımların reel sektörün yeşil dönüşümü için uluslararası piyasalardan uygun maliyetli kaynak sağlanmasına da katkı sunmasını beklemekteyiz" dedi.