Yeşil finansmana erişim kolaylaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeşil taksonomi hangi ekonomik faaliyetlerin "çevreye faydalı/ yeşil" sayılacağını belirleyen sınıflandırma sistemi olarak tanımlanıyor. Yönetmelik kapsamında ekonomik faaliyetler için 6 çevresel hedef belirlendi. Bunlar sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ile restorasyonu olarak sıralandı. Yönetmelik, sanayicilerin uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay alabilmesine olanak sağlarken piyasada şeffaflığı artırarak "yeşile boyama" (greenwashing) riskini engelleyen ortak bir dil ve değerlendirme kriterleri sunacak.

HANGİ SEKTÖRLER VAR?

Yönetmeliğe göre bir ekonomik faaliyetin 'Yeşil Taksonomiye Uyumlu' olarak nitelendirilebilmesi için üç şartı eşzamanlı sağlaması gerekecek. Bu kapsamda yönetmelikte belirlenen altı çevresel hedeften en az birine önemli ölçüde katkı sağlanması, diğer çevresel hedeflerinin hiçbirine büyük çapta zarar verilmemesi, asgari sosyal koruma önlemlerine de tam uyum sağlanması gerekecek. Söz konusu yönetmelik ormancılık, çevre koruma, imalat, enerji, su-atık yönetimi, ulaştırma, inşaat-emlak, bilgiiletişim, tarım, turizm, sanat-eğlence, finans-sigorta, insan sağlığı, eğitim, hizmet ve konaklama faaliyetlerini kapsıyor.



DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN

YENİ yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "16 sektör, 137 ekonomik faaliyet, 6 çevresel hedef ve 3 temel şart ile hazırladığımız Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliğimiz sayesinde; sürdürülebilir yatırımların önü açılacak, sanayicilerimizin uluslararası yeşil finansmana erişimi kolaylaşacak. Daha yeşil bir Türkiye ve daha temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör