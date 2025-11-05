’Yeşil vatan’ işbirliği: Her YHT bileti bir fidana dönüşecek

Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları arasındaki "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü"nün imza töreni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yapıldı.

Törene, Bakan Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, düne kadar iklim değişikliğinin etkilerinin sadece bilimsel projeksiyonlarla değerlendirildiğine, bugün ise söz konusu projeksiyonları yaşamaya başladıklarına işaret etti.

İklim değişikliğinin oluşturduğu bu kritik durumun, iki zıt husus olan yıkıcı ateş ve ormanları bir araya getirdiğini bildiren Yumaklı, ekosistemdeki kontrolsüz karbon artışının küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı felaketleri de körüklediğini belirtti.

Yumaklı, son yıllarda yeşil vatanı korumak için güçlerini önemli ölçüde artırdıklarını, bu yıl 7 binin üzerinde yangınla mücadele ettiklerini anlattı.

Ormanları sadece korumadıklarını, azimle büyütüp, geliştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Son 23 yılda yürüttüğümüz çalışmalarla 7,5 milyarın üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Bu sayede, yüzölçümümüzün yüzde 30'u ormanlarla kaplı." değerlendirmesinde bulundu.