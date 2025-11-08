Yıl sonu için yine revizyon! Enflasyon tahmini % 32’ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının dördüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı. Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerinin değiştirilmediğini söyledi. 2025 sonu enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Önceki tahmin yüzde 27 seviyesindeydi.İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yapılan toplantıda Karahan, "Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Atacağımız adımları; ara hedeflerin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul niteliğinde olduğunu belirten Karahan, "Bu bağlamda, dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Son iki ayda enflasyonun gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralıklarının üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Karahan, "Gıda dışı tüketici fiyatlarına baktığımızda enflasyonda yavaşlama eğilimi görüyoruz. Aylık ortalamalar öngördüğümüzden yüksek seyrediyor. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor. Ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız" dedi. Temel mal enflasyonunun yıllık ve aylık bazda görece yavaşladığını anlatan Karahan, şöyle konuştu: "Trend enflasyonda sınırlı gerileme görülüyor.Ekim'de enflasyon beklentilerindeki gerileme kesintiye uğradı. Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz. Önceki rapor dönemine kıyasladığımızda 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz."TCMB Başkanı Karahan "Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. Kapasite kullanım oranı aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor. Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor" açıklamasını yaptı.Karahan, ekim ayında yapılan 100 baz puanlık faiz indirimi kararına ilişkin, "Enflasyon görünümünde durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik. Riskleri dikkate alarak adım büyüklüğünü küçülttük" dedi. Karahan açıklamasında "Yani özetle para politikasında bir sıkılaşma yapmış olduk ya da yeniden bir kalibrasyon yapmış olduk. Tabii daha fazlası gerekirse bunu da yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.TCMB Başkanı Karahan, asgari ücret sorusuna yönelik "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var. O kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacak. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz" yanıtını verdi.