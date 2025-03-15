Yılda 30 bin ton meyve sebze üretilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda 30 bin ton sebze-meyve üretilecek ve 4'te 3'ü kadın olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını açıkladı. Türkiye'nin jeotermal kentlerinden olan Yozgat'ın bu potansiyelini değerlendirmek için bir süredir çalıştıklarını belirten Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Yerköy ilçesine jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi kurulması için proje hazırlandığını aktardı.

YILDA 30 BİN TON

Yumaklı, yılda 30 bin ton sebze-meyve üretilecek ve 4'te 3'ü kadın olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını bildirdi. Bin 125 dekar alanda faaliyet gösterecek olan Sera OTB'de fide, sebze ve meyve üretiminin yapılacağı sera parselleri ile bu üretilen ürünlerin işlenip paketlenerek ve depolanarak katma değer kazanacağı sanayi parsellerinin bulunacağı bilgisini veren Yumaklı, yine OTB'de biokütle tesisi, eğitim ve araştırma, GES ve atık yönetim alanları gibi donatıların yer alacağını belirtti.

ARZ GÜVENLİĞİ GÜÇLENECEK

Yumaklı, "Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralar, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve ve sebze üreten bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Bu OTB sayesinde, hem Yozgat ve çevre illerin yaş meyve ve sebze ihtiyacı karşılanacak hem de tarımsal arz güvenliği güçlendirecek" dedi.