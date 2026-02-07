Yıldız Holding’den Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek

ÜLKER: EĞİTİMİ DESTEKLEMEYİ VE TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAYI EN BÜYÜK SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Murat Ülker, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde hayata geçirilen ve Anadolu'nun binlerce yıllık mutfak mirasını geleceğe taşıyacak nitelikli gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan Gastronomi Liseleri projesine destek vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurucumuz Sabri Ülker'in bizlere emanet ettiği değerlerin başında toplum için çalışmak geliyor. Sabri Ülker, eğitime ve bilime büyük kıymet verirdi. Biz de onun izinde eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz. Kurumsal DNA'mızda yer alan Mutlu Et, Mutlu Ol felsefemiz ile de topluma değer katan işlerde öncü olmayı amaçlıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız ile bugüne dek çok başarılı ve uzun soluklu projeleri hayata geçirdik. Sabri Ülker Vakfımızın Bakanlığımız ile yürüttüğü Yemekte Denge projemiz ile 6 milyonu aşkın çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Bugün imzaladığımız protokol ile gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine imkân tanıyacak Gastronomi Lisesi ve yurdunu da hayata geçireceğimizin imzasını attık. Millî Eğitim Bakanlığımıza bu kıymetli projeyi başlattıkları ve destekçisi olma fırsatını sundukları için teşekkür ediyorum. Mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak Gastronomi Liseleri Projesi'nde lider gıda şirketimiz Ülker'le yer almak bizim için çok kıymetli. Anadolu'nun zengin mutfak mirasını yaşatacak bu kıymetli eğitim projesinin, aynı sofra etrafında buluşma ve birlikte üretme geleneğimizi gençlere aktarma açısından da büyük rol üstleneceğine inanıyorum. Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatacak her eğitim yatırımının, toplumsal kalkınmaya uzun vadeli katkı anlamına geldiği inancıyla, Gastronomi Liseleri projesinin hem kültür hem de eğitim ekseninde kalıcı bir ağ oluşturmasını temenni ediyorum."