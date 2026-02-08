Yıldız Holding’den Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek

Yıldız Holding, Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Anadolu'nun köklü gastronomi mirasını geleceğe eğitimle taşıma hedefiyle başlatılan Gastronomi Liseleri Projesi'nin destekçisi oldu. Şirketin projeye sunacağı katkıya ilişkin protokol, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Murat Ülker ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın'ın katılımıyla Erzurum Valiliği'nde imzalandı. Protokol kapsamında Yıldız Holding, Erzurum'un merkez ilçelerinden Yakutiye'de, Millî Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen binanın proje kapsamında renovasyonla eğitime kazandırılmasını üstlenecek. Yıldız Holding ayrıca, okulun bulunduğu alanda 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası inşa edilmesini sağlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği tematik gastronomi liselerinin bir parçası olacak olan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimin 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında başlaması hedefleniyor.Projenin imza töreninde konuşan Murat Ülker, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile bugüne dek bir çok projeyi hayata geçirdik. Sabri Ülker Vakfımızın Bakanlığımız ile yürüttüğü Yemekte Denge projemiz ile 6 milyonu aşkın çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Bugün imzaladığımız protokol ile gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine imkân tanıyacak Gastronomi Lisesi ve yurdunu da hayata geçireceğimizin imzasını attık. Anadolu'nun zengin mutfak mirasını yaşatacak bu kıymetli eğitim projesinin, aynı sofra etrafında buluşma ve birlikte üretme geleneğimizi gençlere aktarma açısından da büyük rol üstleneceğine inanıyorum" dedi.