Yılın ilk enflasyon raporu bugün belli olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon sunumuna ilişkin bilgilendirme toplantısını bugün gerçekleştirecek. Sunumda yapılacak açıklamalarda Türkiye için beklenen enflasyon oranları açıklanacak.

ENFLASYON RAPORU SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2026-I"ın tanıtımı amacıyla 12 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Başkan Karahan, saat 10.30'da raporun tanıtım sunumunu yapacak ve 11.00–11.30 saatleri arasında katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLACAK?

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentileri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin atılacak adımlara yönelik sinyaller ön plana çıkacak. Küresel ekonomik gelişmeler, emtia fiyatları ve yurt içi talep koşulları gibi başlıkların da raporda yer bulması bekleniyor.