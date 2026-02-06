Yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta: Gözler TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamalarında

Toplantı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Başkan Karahan, saat 10.30'da raporun tanıtım sunumunu yapacak ve 11.00–11.30 saatleri arasında katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

TCMB Başkanı Karahan'ın mesajları ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.