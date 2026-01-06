Yılın ilk gongu ARF Bio için çaldı

YENİ nesil yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio, halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamladı. Şirket payları, dün düzenlenen Gong Töreni ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da ARFYE koduyla işlem görmeye başladı. Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "ARF Bio Yenilenebilir Enerji, biyogaz ile yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini sürdüren çok kıymetli bir şirketimiz. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için, yenilenebilir enerji sektörü, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip. Bu kapsamda, ARF Bio Yenilenebilir Enerji bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirecek, böylece sermaye piyasalarının sunduğu imkanlarla büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır" dedi. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, ARF Bio'nun halka arzının, girişim sermayesi yatırım fonları modelinin başarısını kanıtladığını vurguladı. ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Arslan ise halka arzdan elde edilen gelirin şirketin entegre yapısını güçlendireceğini ifade etti.