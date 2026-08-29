Yılın ilk yarısında 515 bin konut ruhsatı

Yeni yapı üretimi için alınan ruhsatlar yılın ikinci çeyreğinde geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre,

Yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2, daire sayısı yüzde 9.5 ve yüzölçümü yüzde 7.4 azaldı. Dört çeyreğin ardından ilk kez düşüş yaşandı.

İkinci çeyrekte 280 bin 463 daire için ruhsat düzenlendi. Böylece yılın ilk yarısında ruhsat verilen daire sayısı 514 bin 813 oldu.

Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 37.6 milyon metrekare ile 'iki ve daha fazla daireli ikâmet amaçlı binalar' sahip oldu. Bunu 4.5 milyon metrekare ile 'sanayi binaları ve depolar' izledi.

İSKANDA 4 ÇEYREĞIN EN DÜŞÜĞÜ

İkinci çeyrekte yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen bina sayısı yüzde 13.7, daire sayısı yüzde 10.7 ve yüzölçüm yüzde 5.8 arttı.

İkinci çeyrekte 144 bin 150 daire için iskan verildi ve son 4 çeyreğin en düşük rakamı kayıtlara geçti.

6 ayda iskan verilen daire sayısı ise 307 bin 440 oldu. Bu da her ne kadar yeni üretim için ruhsat alınsa da piyasaya sunulan arzın yetersiz olduğunu gösterdi. Sektör temsilcileri ülke genelinde yıllık 800 bin ila 1 milyon yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtiyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör