Yılın ilk yarısında 8 milyon araç denetlendi: Fren ve aydınlatma kusurları ilk sırada!

"TRAFİKTE TEKNİK KUSURLU ARAÇLARIN SEYİR HALİNDE OLMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.