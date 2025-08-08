Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.08.2025 10:50

Yılın üçüncü enflasyon raporu 14 Ağustos'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

