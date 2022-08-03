Yıllık enflasyon % 79.6

TEMMUZ ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2.37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79.6'ya yükseldi. En yüksek artış yıllık yüzde 119 ile ulaştırma grubunda yaşanırken en az artış haberleşmede yaşandı. Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6.98 ile sağlık oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, önceki aya göre yüzde 3.49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.46 olarak gerçekleşti.