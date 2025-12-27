Yılmaz: Ocak enflasyonunda 20’li rakamları göreceğiz

Türkiye Ahilik Buluşması Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" dedi.

EKONOMİ 7.5 KAT BÜYÜDÜ

Yılmaz, yıl sonu itibarıyla yapılan uluslararası tahminlere göre Türkiye'nin nominal dolar bazında 16'ncı büyük ekonomi olacağının altını çizerek, "Satın alma gücü denen bir hesap var, ona göre ise dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olacağız. Kim ne derse desin Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Orta Vadeli Programımızın ana eksenini enflasyonla mücadele oluşturuyor. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75.5'a kadar yükselerek zirveyi görmüştü. 44 puandan fazla düşüş oldu. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye ekonomisini 7.5 kat büyüttüklerini, kişi başı milli gelirde de 5.5 kat büyüme sağladıklarını söyledi. Bolat, iş yeri ve ticari araç edinimlerinde esnaf ve sanatkara verilen desteğin üst limitini 2.5 milyon liraya çıkardıklarını, esnafın finans maliyetinin de yüzde 25'e düşürüldüğünü anlatarak, "2026 yılı başlarında da finans maliyetinin daha da aşağı düşürülmesi için Halk Bankası'nın çalışma yaptığını müjdelemiştik" dedi. Esnafa geri ödeme ve taksit ödemelerinde kolaylık sağladıklarını belirten Ticaret Bakanı Bolat, esnafa sağlanan kredi tutarının 2002'den beri 718 milyar liraya ulaştığını ifade etti.