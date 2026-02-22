Yolcu hakları dijitalleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından uygulamaya alınan yolcu hakları başvuru sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldık. 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık" dedi. Sivil havacılık faaliyetlerinde yolcuların haklarının korunması ve etkin bir şekilde başvuru yapabilmelerinin sağlanması amacıyla, yolcu haklarına ilişkin süreçleri dijital ortama taşıdıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, başvuru işlemlerinin de elektronik ortamda yürütüldüğünü ekledi.