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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:50

Yolculara gitmeden uçuşları "kontrol edin" çağrısı yapıldı! Havalimanı çalışanları bu gece greve gidiyor

Charleroi Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörleri, gece vardiyası primleri konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 16 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında her gece greve gidecek. Söz konusu grevlerin uçuşlarda aksamalara yol açma riski bulunuyor. Yolculardan, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu ilgili hava yolu şirketinden kontrol etmeleri istendi.

AA
Yolculara gitmeden uçuşları kontrol edin çağrısı yapıldı! Havalimanı çalışanları bu gece greve gidiyor
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Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörleri, gece vardiyası ücretleri konusunda yönetim ve sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 16 Eylül'den itibaren greve başlayacak. Kontrolörler, 10 Ekim sabahına kadar her gün 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacak.

GECE VARDİYASI PRİMİ ANLAŞMAZLIĞI GREV GETİRDİ

Belçika basınında yer alan haberlere göre, hava trafik kontrol kuruluşu Skeyes yönetimi ile sendika temsilcileri arasında gece vardiyası primleri konusunda yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine Charleroi Havalimanı'nda görevli hava trafik kontrolörleri, 16 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren greve gitme kararı aldı.

Eylem kapsamında kontrolörler, 10 Ekim sabahına kadar her gün 22.00-08.00 saatleri arasında iş bırakacak.

Sendika temsilcileri, Charleroi'deki kontrolörlere gece vardiyası uygulanan diğer birimlerdeki çalışanlarla aynı primin verilmesini talep ediyor.

Skeyes yönetimi ise kontrolörlerin gece vardiyası priminin mevcut tutarın yüzde 160'ına çıkarılması yönündeki talebini kabul etmiyor.

UÇUŞLARIN AKIBETİ HENÜZ NET DEĞİL

Charleroi Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, eylemlerin süresi ve her gece tekrarlanacak olmasının havalimanının işleyişi üzerinde ağır baskı oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, grevin uçuşlar üzerindeki kesin etkisinin henüz belirlenmediği ve hava yolu şirketlerinin yolcuları doğrudan bilgilendireceği kaydedildi.

Yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu ilgili hava yolu şirketinden kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Yolculara gitmeden uçuşları "kontrol edin" çağrısı yapıldı! Havalimanı çalışanları bu gece greve gidiyor
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