Yollarda 88 bin Togg var

Togg, 2025'te 39 bin 20 adet T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı. Togg, 2025'te T10X ile eylülde satışa sunulan T10F modelleriyle elektrikli araç pazarında lider oldu. 2026'da hem T10X hem T10F için yeni renk seçenekleri sunacaklarını söyleyen Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Ayrıca önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz" dedi. Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un 2025'te Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını hatırlatan Tosyalı, şunları söyledi:

ALMANYA'DA SATILIYOR

"Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya'da da kullanıcılarla buluşturduk. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2025 için kontrollü bir planla ilerlediğimiz Almanya'da kasım ve aralık aylarında 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 144 aracımızı teslim ettik. Teslimatlarımız devam ediyor. Özellikle 'Avrupalı bir üretici' olarak görülmemiz, uzaktan güncellenebilme özelliğimizle sürekli yeni ve güncel olan yazılımımız, sade dijital deneyimimiz ve Euro NCAP'ten aldığımız 5 yıldız Alman kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor."