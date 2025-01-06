Yüksek aidat için dava açılabilir

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılması önem taşıyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, bu yıl geçerli olacak asgari ücret artışının, personel giderlerini yükselteceğine dikkati çekerek, kat maliklerinin bütçe planlamalarında bu durumu dikkate alması gerektiğini bildirdi.

GENEL KURULA KATILIN

Sağır, işletme bütçelerinde aidatlarla karşılanacak giderler ile demirbaş harcamalarının ayrı tutulması gerektiğini, bu durumun kiracıların sorumlu olmadığı kalemlerle ilgili yanlış uygulamaların önüne geçebildiğini aktardı. Sağır, aidatın aşırı yüksek olduğu düşünülen durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı. Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor" uyarısında bulundu. Sağır, personel haricinde tüketici fiyat endeksindeki artışın da sitelerin bu yıla ilişkin işletme bütçesindeki bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerini etkileyeceğine işaret ederek, "Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Ayrıca maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor" dedi.

KİRACI SORUMLU DEĞİL

Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı. Bu giderlerin bütçelemede unutulmasının ilerleyen aylarda büyük mali sorunlara yol açabileceğini belirten Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir" diye konuştu.