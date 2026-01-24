Yüksek enflasyon, kâr kaybı endişesini artırıyor

Merkez Bankası, "Firmaların Davranış Psikolojisi: Algılardan Eylemlere" başlıklı bir çalışma notu yayımladı. Çalışmada, yüksek enflasyon dönemlerinde firmalar açısından kârlılığın eriyebileceği kaygısının belirgin şekilde öne çıktığı vurgulandı. Bankanın firma yöneticilerinin kârlılık algısındaki değişimi incelediği çalışmada, yüksek enflasyon dönemlerinde kâr kaybı endişesinin firmalar arasında baskın bir duyguya dönüştüğü ve bu durumun fiyatlama davranışlarını olumsuz etkileyebildiği sonucuna ulaşıldı. Buna ek olarak, sıkı para politikası uygulanan dönemlerde dış talebe yönelik iyimserliğin firmaların üretim kararlarını daha güçlü biçimde teşvik ettiği ifade edildi