Yüksek yapıların yıkımı için yeni kurallar geldi

Yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni bir kurallar belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yaptı. Düzenlemeyle, bina yüksekliği 21.50 metreden veya yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan binalar "yüksek yapı" olarak tanımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle, yüksek yapılarda kullanılabilecek yıkım tekniklerinin uygulanma koşulları, uygulanacak yıkım yöntemine göre hazırlanacak yıkım planlarının kapsamı, makine ile gerçekleştirilecek yıkımlarda izlenecek aşamalar, patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme esasları belirlenerek yıkım çalışmalarında görev alacak uzman personelde aranacak nitelikler düzenlendi. Yönetmelik değişikliğiyle, fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21.50 metreden 18.50 metreye düşürüldü. Bunun yanında, yapının bulunduğu alanın özellikleri ile çevresel riskler dikkate alınarak 18.50 metrenin altındaki yapılarda da ilgili idare tarafından fenni mesul görevlendirilmesi istenebilecek. Ü

TEKNİK HESAP OLACAK

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda, yapının yıkılma davranışı ile patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması zorunlu tutuldu. Yıkım senaryoları ve çevresel etkiler teknik hesap ve modellemelerle ortaya konularak, yapının kendi üzerine çökmesi veya yapının belli bir yöne devrilmesi belirlenerek, raporlanacak. Hazırlanan rapor yıkım planına eklenerek ilgili idare sunulacak. İlgili idare tarafından uygun bulunması halinde yıkım ruhsatı düzenlenerek patlayıcı ile yıkım yapılabilecek. Çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek. Ayrıca patlayıcı ile yapılacak yıkımlarda meteorolojik koşullar dikkate alınacak.