Yunanistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi! Bakan Bolat, Yunan Bakan Dimas ile görüştü

Türkiye-Yunanistan arasında yeni sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek "İyi niyetle çözümsüz sorun yok" mesajı verirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas ile görüştü.
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Altıncı Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.
GÜMRÜK KAPILARI GÜNDEMDE
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.
Bolat, "Sayın Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan ülkelerimizin bağlantısallığının arttırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuk. İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve 'Dostluk Köprüsü Projesi' ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık" ifadelerini kullandı.
ULAŞIMDA YENİ ADIMLAR MASADA
Görüşmede karayolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması talebi de gündeme geldi. Bolat, "Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik" dedi.
Bakan Bolat ayrıca haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayısının artırılması, İzmir-Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci–Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konularının da görüşüldüğünü aktardı.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ
Görüşmede küresel ekonomik konjonktüre de dikkat çekildiğini belirten Bolat, AB Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi konusunun önemini ve gereğini vurguladıklarını kaydetti.
Yunanistan'ın Balkanlar'daki en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını ifade eden Bolat, "2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,7 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.