Yunanistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi! Bakan Bolat, Yunan Bakan Dimas ile görüştü

GÜMRÜK KAPILARI GÜNDEMDE

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Bolat, "Sayın Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan ülkelerimizin bağlantısallığının arttırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuk. İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve 'Dostluk Köprüsü Projesi' ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık" ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA YENİ ADIMLAR MASADA

Görüşmede karayolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması talebi de gündeme geldi. Bolat, "Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik" dedi.

Bakan Bolat ayrıca haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayısının artırılması, İzmir-Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci–Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konularının da görüşüldüğünü aktardı.