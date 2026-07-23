Yurt içi turizmde 2009 yılından itibaren en düşük geceleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine ulaştı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 73 milyon 622 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5.2 oldu. Veri 2009 yılından itibaren görülen en düşük geceleme olarak kaydedildi. erli turistlerin bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 33.9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör